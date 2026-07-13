Il presidente del club è arrivato a Milanello in elicottero. All’interno dello stadio, il nuovo allenatore Rúben Amorim ha preso parte alla prima sessione di allenamento stagionale. Nel pomeriggio, il difensore spagnolo è stato visto entrare nel centro sportivo. La squadra si è riunita per il primo raduno ufficiale della nuova stagione, che durerà diverse settimane. Tra i presenti anche un calciatore appena arrivato, proveniente da un altro club.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale a Milanello in elicottero: cosa ha fatto. Ramos arriva a Milanello

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