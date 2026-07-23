CdS – Milan ufficiale il rinnovo di Modric fino al 2027 | l’annuncio

Luka Modric ha firmato un nuovo contratto con il Milan, che lo lega alla squadra fino al 30 giugno 2027. L’annuncio è stato confermato ufficialmente, rendendo il giocatore ancora per diversi anni un elemento del club. Il centrocampista ha già iniziato la sua avventura con i rossoneri e continuerà a vestire la maglia anche nelle stagioni a venire.

2026-07-23 18:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Ora è ufficiale: Luka Modric ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Una volta archiviata la parentesi Mondiale con la Croazia, l’ultima della sua carriera in Nazionale, il fuoriclasse ex Real Madrid ha avuto modo di riflettere sul suo futuro e di confrontarsi con Ruben Amorim, scelto per guidare la ripartenza dei rossoneri. Per lui, è tempo di un altro anno in Serie A. Milan, ufficiale il rinnovo di Modric: la nota del club. “Luka Modri? ha firmato fino al 30 giugno 2027 – si legge nella nota ufficiale del club rossonero –. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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