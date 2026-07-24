Le storie e il riscatto di quattro studenti dell’Enaip di Cesena

Quattro studenti dell’Enaip di Cesena hanno raccontato le loro esperienze di riscatto, evidenziando la differenza tra sentirsi “un” numero e “il” numero. Mentre essere considerati solo statistiche e medie sui risultati scolastici può far sentire invisibili, le loro storie mostrano come il percorso di studi possa portare a un reale cambiamento. I loro racconti sottolineano l’importanza di riconoscere la persona oltre i numeri e i voti.

C’è una bella differenza tra sentirsi “un” numero ed essere “il” numero. Sentirsi un numero significa essere una statistica, una media su un registro elettronico, una cifra calcolata sui risultati e non sulla persona. Essere il numero, invece, significa trovare il proprio valore che è naturalmente unico. Un po’ come nel calcio: indossi la tua maglia, il tuo numero, ti senti visto, riconosciuto e pronto a trasformare i tuoi punti di forza nel tuo marchio di fabbrica. Non si tratta di fare confronti azzardati fra scuola didattica e formazione, ma di cambiare radicalmente prospettiva. E’ esattamente quello che hanno fatto Marwen, Viola, Anastasia e Francesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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