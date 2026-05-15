Lo sapevi che a Udine… è piena di curiosità? Gli studenti dell’Accademia Tiepolo raccontano le storie nascoste della città

A Udine, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo stanno condividendo alcune delle storie meno conosciute della città. Attraverso il loro lavoro, si scoprono dettagli e aneddoti che spesso sfuggono ai più, portando alla luce aspetti nascosti del patrimonio locale. Questo progetto mira a rendere più accessibile e interessante la narrazione della città, utilizzando un linguaggio semplice e attuale che si rivolge a un pubblico diverso. Le storie raccolte rappresentano un modo nuovo per conoscere Udine, attraverso gli occhi di giovani creativi.

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Raccontare Udine con un linguaggio accessibile, curioso e contemporaneo, sfruttando lo sguardo creativo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo. Questo l’obiettivo del progetto sviluppato dagli studenti del terzo anno del corso di studi in Graphic Design per l’Impresa, che porterà, nelle prossime settimane, le storie più incredibili della città sugli schermi degli smartphone friulani. I risultati del lavoro svolto, che verranno pubblicati sui canali social del Comune di Udine e trasmessi sui monitor istituzionali, sono stati presentati questa mattina alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi, del direttore generale dell’Accademia di Belle Arti di Udine Tiepolo Cristian Rizzi, della vicedirettrice Serena Selva, insieme al professor Ernesto Zanotti e a tutti gli studenti e le studentesse coinvolte. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - “Lo sapevi che a Udine…” è piena di curiosità? Gli studenti dell’Accademia Tiepolo raccontano le storie nascoste della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 'LO SAPEVI CHE A UDINE...' HA MOLTI SEGRETI LE CURIOSITA' SPIEGATE DAI RAGAZZI DEL ... | 13/05/2026 Sullo stesso argomento La polizia in festa. Le storie di servizio che raccontano il valore della sicurezzaUna sfilata di nomi, gradi e storie di servizio che raccontano, meglio di qualsiasi statistica, il volto concreto della polizia sul territorio. Leggi anche: Dai migranti di Trieste agli studenti di Fez: un viaggio tra piedi che raccontano storie All'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine arrivano nuovi spazi per la didatticaPer festeggiare il decimo anno di attività, l'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine si è regalata nuovi spazi per la didattica: un'auditorium da mille metri quadri, un'aula e uffici, messi a ... rainews.it