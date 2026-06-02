Da Cesena a Bruxelles 220 studenti alla scoperta dell’Europa | Non è qualcosa di così lontano

Notizia in breve

Da Cesena a Bruxelles, 220 studenti hanno partecipato a tre viaggi che hanno coinvolto altrettanti plessi scolastici. L’obiettivo era far conoscere loro l’Europa attraverso visite e attività sul campo. I ragazzi hanno visitato diverse istituzioni europee e luoghi simbolici, approfondendo aspetti legati alla cittadinanza europea. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse età, offrendo un’esperienza diretta e pratica sul territorio europeo.