Da Cesena a Bruxelles 220 studenti alla scoperta dell’Europa | Non è qualcosa di così lontano
Da Cesena a Bruxelles, 220 studenti hanno partecipato a tre viaggi che hanno coinvolto altrettanti plessi scolastici. L’obiettivo era far conoscere loro l’Europa attraverso visite e attività sul campo. I ragazzi hanno visitato diverse istituzioni europee e luoghi simbolici, approfondendo aspetti legati alla cittadinanza europea. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse età, offrendo un’esperienza diretta e pratica sul territorio europeo.
Tre viaggi, tre plessi coinvolti, 220 studenti protagonisti di un’unica grande esperienza di cittadinanza europea. Nel corso dell’anno scolastico 20252026 gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Via Pascoli” hanno partecipato ai soggiorni didattici a Bruxelles. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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