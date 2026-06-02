Da Cesena a Bruxelles 220 studenti alla scoperta dell’Europa | Non è qualcosa di così lontano

Da cesenatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da Cesena a Bruxelles, 220 studenti hanno partecipato a tre viaggi che hanno coinvolto altrettanti plessi scolastici. L’obiettivo era far conoscere loro l’Europa attraverso visite e attività sul campo. I ragazzi hanno visitato diverse istituzioni europee e luoghi simbolici, approfondendo aspetti legati alla cittadinanza europea. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse età, offrendo un’esperienza diretta e pratica sul territorio europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre viaggi, tre plessi coinvolti, 220 studenti protagonisti di un’unica grande esperienza di cittadinanza europea. Nel corso dell’anno scolastico 20252026 gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Via Pascoli” hanno partecipato ai soggiorni didattici a Bruxelles. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Studenti alla scoperta della Fontana di Trevi e dell’Acquedotto VergineGli studenti hanno visitato recentemente la Fontana di Trevi e l’Acquedotto Vergine, scoprendo alcuni dettagli poco noti.

L’Iran lancia due missili contro la base anglo-americana a 4mila km. L’attacco alla «Bomber island» mai così lontano che minaccia anche l’EuropaL’Iran ha annunciato di aver lanciato due missili balistici contro la base militare congiunta anglo-americana situata sull’isola di Diego Garcia,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web