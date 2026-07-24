le spiagge italiane dove il cinema ci ha fatto innamorare

Le spiagge italiane sono state protagoniste di numerose scene cinematografiche. Tra queste, il mare di Polignano a Mare, che ha fatto da sfondo al film con Checco Zalone. Questo luogo ha acquisito notorietà anche grazie alle riprese televisive, contribuendo a rafforzarne il ruolo come simbolo della Puglia. La spiaggia è stata scelta come location per diverse produzioni, diventando un punto di riferimento visivo e culturale.

C'è poi un mare che non ha bisogno di grandi dichiarazioni d'amore perché toglie il fiato già da sé: è quello di Polignano a Mare, protagonista silenzioso di Che bella giornata con Checco Zalone ma, soprattutto, scenario che il cinema e la televisione hanno contribuito a trasformare in un simbolo della Puglia contemporanea. Più a sud c'è, invece, una spiaggia che ha cambiato il nostro modo di guardare la Sicilia: si tratta della riserva naturale di Vendicari, nel siracusano, dove Luca Guadagnino ha ambientato alcune delle immagini più intense di A Bigger Splash, il remake de La piscina. Qui il mare non è una cartolina ma una presenza viva, sensuale, quasi inquieta, una spiaggia che seduce senza mai cercare di piacere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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