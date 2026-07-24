Le spiagge italiane dove il cinema ci ha fatto innamorare

Da vanityfair.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le spiagge italiane sono state protagoniste di numerose scene cinematografiche. Tra queste, il mare di Polignano a Mare, che ha fatto da sfondo al film con Checco Zalone. Questo luogo ha acquisito notorietà anche grazie alle riprese televisive, contribuendo a rafforzarne il ruolo come simbolo della Puglia. La spiaggia è stata scelta come location per diverse produzioni, diventando un punto di riferimento visivo e culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è poi un mare che non ha bisogno di grandi dichiarazioni d'amore perché toglie il fiato già da sé: è quello di Polignano a Mare, protagonista silenzioso di Che bella giornata con Checco Zalone ma, soprattutto, scenario che il cinema e la televisione hanno contribuito a trasformare in un simbolo della Puglia contemporanea. Più a sud c'è, invece, una spiaggia che ha cambiato il nostro modo di guardare la Sicilia: si tratta della riserva naturale di Vendicari, nel siracusano, dove Luca Guadagnino ha ambientato alcune delle immagini più intense di A Bigger Splash, il remake de La piscina. Qui il mare non è una cartolina ma una presenza viva, sensuale, quasi inquieta, una spiaggia che seduce senza mai cercare di piacere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le spiagge italiane dove il cinema ci ha fatto innamorare
© Vanityfair.it - Le spiagge italiane dove il cinema ci ha fatto innamorare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Adventures in Abruzzo Coast, Italy | Tour and Beaches Near Your Dream Properties For Sale

Video Adventures in Abruzzo Coast, Italy | Tour and Beaches Near Your Dream Properties For Sale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morte Peppino Di Capri, le reazioni, Conti: "Ci hai fatto innamorare", Giuli: "Continuerà a vivere nelle sue canzoni"

Addio a Beccalossi: il genio ribelle che ha fatto innamorare l’InterIl mondo del calcio italiano si trova a perdere una figura storica, scomparsa all’età di 69 anni in una clinica di Brescia dove era ricoverato da...

Temi più discussi: 7 spiagge italiane dove il turismo di massa è solo un ricordo: qui ti tuffi nel silenzio; Le 30 spiagge più amate in Italia: la nuova classifica svela autentici paradisi; Se ami le spiagge paradisiache devi andare proprio qui, in Italia; Le spiagge più belle d’Italia dove correre tra mare e panorama.

le spiagge italiane doveLe spiagge italiane dove il cinema ci ha fatto innamorareCerte spiagge le ricordiamo non perché ci siamo stati ma perché le abbiamo viste al cinema. Le conosciamo ancora prima di affondare i piedi nella sabbia, di sentire l'odore della salsedine o di capire ... vanityfair.it

le spiagge italiane doveLe spiagge lacustri più belle d’Italia: dove fare il bagno al lago quest’estateSpiagge lacustri italia lago di garda lago di bolsena lago trasimeno limone sul garda toscolano maderno estate relax natura ... myluxury.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web