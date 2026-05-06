Addio a Beccalossi | il genio ribelle che ha fatto innamorare l’Inter

Il mondo del calcio italiano si trova a perdere una figura storica, scomparsa all’età di 69 anni in una clinica di Brescia dove era ricoverato da tempo. Si tratta di un ex calciatore noto per aver indossato la maglia di una squadra di Milano negli anni Ottanta, diventando un simbolo di quegli anni. La sua morte segue un ricovero dovuto a un malore avvenuto nel gennaio 2025.

Il calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. La bandiera dell’Inter degli anni ’80 si è spenta all’età di 69 anni presso la clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da tempo dopo un malore accusato nel gennaio 2025. Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi si è imposto come uno dei calciatori più amati dai tifosi interisti, grazie al suo talento, alla fantasia e a un carattere fuori dagli schemi. La sua carriera all’Inter inizia nel 1978, quando contribuisce in modo decisivo alla conquista dello scudetto 1979-80 e della Coppa Italia 1981-82. Con la maglia nerazzurra colleziona 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol, tra cui una memorabile doppietta nel derby del 28 ottobre 1979.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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