le pellicole del festival del calcio italiano gli abusi di un dirigento sportivo nel docu film sul tecnico figc vincenzo fuoco

La quindicesima edizione del Festival del calcio Italiano e dello sport va avanti stasera con il terzo appuntamento del " Football and sport film festival " e i relativi awards. La kermesse ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani propone una pellicola con l’esperienza di Vincenzo Fuoco, attuale collaboratore tecnico Figc e formatore esperto nella tutela dei minori per il coordinamento Lombardia del Settore giovanile e scolastico. Il docu-film di Roberto Orazi, prodotto da Riccardo Neri, è tratto da un’inchiesta di Daniela Simonetti e racconta le vicende di chi per anni ha subito in silenzio gli abusi di un dirigente sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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