Francesca Barra ha pubblicato un post e foto ricordo per l’ottavo anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria. Nel messaggio, ricorda il loro primo incontro avvenuto 36 anni fa in estate a Policoro, descrivendo i dettagli di allora, come gli zoccoletti ai piedi e il coprifuoco. La coppia ha festeggiato il traguardo condividendo ricordi e momenti di vita insieme.

«Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d’estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione». Francesca Barra, giornalista, scrittrice e conduttrice, ripercorre, con un lungo post su Instagram, l’incontro con il marito, Claudio Santamaria, avvenuto quando erano poco più che bambini. L’occasione è il loro anniversario di matrimonio: la coppia si è, infatti, sposata il 21 luglio 2018 con rito civile a Policoro (Matera), paese dove Barra è nata e che ha lasciato a 18 anni per studiare Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma. Ma, dopo vent’anni nella Capitale, si è trasferita a Milano. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Le foto ricordo e il romantico post di Francesca Barra per l'ottavo anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria

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