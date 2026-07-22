Francesca Barra commuove con la dedica a Claudio Santamaria | il matrimonio segreto e il ricordo del padre che spezza il cuore

Francesca Barra ha condiviso una dedica sui social per Claudio Santamaria, menzionando un matrimonio che avrebbe avuto luogo in segreto. Ha anche ricordato il padre, scomparso, con parole che hanno suscitato emozione. La coppia si è conosciuta 36 anni fa, durante un’estate a Policoro, in Basilicata, quando lei aveva 11 anni e lui 16.

Trentasei anni sono un’eternità quando si parla di storie d’amore. Eppure, per Francesca Barra e Claudio Santamaria, quel numero rappresenta esattamente il tempo trascorso dal loro primo incontro, avvenuto d’estate a Policoro, in Basilicata, quando lei aveva appena undici anni e lui sedici. Un ricordo che la giornalista ha voluto condividere con una dedica intensa pubblicata su Instagram nel giorno del loro ottavo anniversario di matrimonio, celebrato il 21 luglio. Le parole di Francesca Barra arrivano in un momento particolarmente delicato della sua vita, a poche settimane dalla scomparsa del padre, che l’ha portata ad allontanarsi temporaneamente dalla televisione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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