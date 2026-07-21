Francesca Barra ha pubblicato su Instagram un messaggio per celebrare gli otto anni dal matrimonio con Claudio Santamaria. Ricorda l'incontro avvenuto a Policoro quando erano giovani e il giorno del loro matrimonio, avvenuto il 21 luglio del 2018. Nel messaggio, menziona anche la famiglia allargata creata con l’attore, senza fornire ulteriori dettagli sulla loro vita privata.

La giornalista celebra l’anniversario con un messaggio pubblicato su Instagram e ricorda l’incontro da ragazzi in Basilicata, il matrimonio del 21 luglio 2018 e la famiglia allargata costruita con l’attore. Otto anni di matrimonio festeggiati con parole intime e piene di memoria: la giornalis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Barra e Claudio Santamaria, la dedica a 8 anni dal matrimonio e la storia dell'amore nato a Policoro

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