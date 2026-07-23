Banca Centrale Europea presenta le nuove banconote in Euro | i bozzetti delle proposte e come si vota
La Banca centrale europea ha mostrato i dieci bozzetti finalisti per le prossime banconote in euro. La consultazione pubblica online, aperta fino al 21 settembre, permette di esprimere le proprie preferenze sulle proposte.
La Banca centrale europea (Bce) ha presentato i dieci bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e ha lanciato una consultazione pubblica online aperta fino al 21 settembre. Lo comunica la Bce, spiegando che le proposte sono basate su due temi – ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli’ – e sui relativi motivi grafici. Il Consiglio direttivo dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, sulla base delle valutazioni della giuria del concorso, di un’analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell’area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione e entrerà in circolazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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