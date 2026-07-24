Le bretelle di un politico sono finite sotto i riflettori, così come la maglietta di un altro e il bacio di una scultura famosa. La politica italiana continua a coinvolgere figure pubbliche, anche durante l’estate. Recentemente, un gioielliere è stato condannato definitivamente a quasi 15 anni di carcere. La notizia ha fatto parlare, mentre le immagini di vestiti e sculture restano impresse in modo più vivido.

Non è l’estate a fermare la politica italiana, non ancora almeno. Dopo la condanna in via definitiva del gioielliere Mario Roggero, a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e per averne ferito un terzo, la politica si è mossa, e la Lega di Matteo Salvini, col ministro dei Trasporti in prima persona, ha chiesto la grazia Roggero e si è recato davanti al carcere di Bollate per chiedere un incontro col detenuto. Così anche Roberto Calderoli, è stato visto con una maglietta con scritto “#IoStoConMario” al Lega Pu?ntida Fest. Un altro ministro, Francesco Lollobrigida, ha partecipato invece al festival dei patrioti, “Bolina”, con camicia e bretelle. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le bretelle di Lollobrigida, la maglietta di Calderoli, il bacio di Bernini. Queste le avete viste?

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