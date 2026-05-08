Il visore di Rocca la maglietta di Calenda il fermacarte di Rubio Queste le avete viste?

Avete notato quei oggetti? Un visore, una maglietta, un fermacarte. Sono passati sotto gli occhi di tutti, ma spesso restano semplici dettagli. Nel frattempo, si sono susseguite visite di presidenti di stati e incontri con ministri degli Esteri di diversi paesi, creando un ritmo di incontri e incontri ufficiali con obiettivi specifici e comunicazioni pubbliche. La sequenza di eventi si intreccia con appuntamenti ufficiali e incontri informali, senza che siano mai svelate tutte le ragioni dietro le scelte.

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Presidente ungherese, libico, polacco e poi ministro degli Esteri statunitense. Un’agenda che più fitta non si può quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato in questi giorni capi di governo per incontri conoscitivi, come quello col presidente ungherese, ma anche bilaterali per chiarire le proprie rispettive posizioni, come quello con Marco Rubio. Il sottosegretario americano però a Roma ha anche incontrato papa Leone IVX, al quale ha portato in dono un fermacarte a forma di palla da footbal americano. Nel fine settimana, però, molti politici hanno scelto di approfittare della primavera, come Carlo Calenda, ha sfoggiato al mare una maglietta con la scritta “Make politics boring again” o come Alessandro Cattaneo che ha scelto un giro in vespa.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il visore di Rocca, la maglietta di Calenda, il fermacarte di Rubio. Queste le avete viste? Notizie correlate L’abbraccio di Casini, il bagno di Calenda, la banconota di Bagnai. Queste le avete viste?Si è tenuto nel fine settimana, in occasione del cinquantesimo anniversario dal Congresso che confermò Benigno Zaccagnini alla segreteria della... Leggi anche: La rianimazione di Salvini, l’abbraccio di Giorgetti, il sorriso di Schlein. Queste le avete viste?