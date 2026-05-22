Nel 2006, Laura Ravetto è stata eletta alla Camera dei deputati per la prima volta con Forza Italia. Recentemente, ha annunciato di aver lasciato la Lega per entrare nel partito di Roberto Vannacci. Tra gli episodi più discussi ci sono il bacio a Ravetto, la retina di Lollobrigida, l’annaffiatoio di Meloni e Modi. Questi eventi sono stati molto commentati e condivisi sui social e nei media, senza che siano stati ufficialmente collegati.

Ha detto addio alla Lega per approdare nel partito di Roberto Vannacci, ma la discesa in campo di Laura Ravetto è stata nel 2006 con Forza Italia, anno in cui è stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati. Umberto Pizzi l’ha fotografata nel corso degli anni, come nel 2017 a una conferenza stampa sulle Ong in cui l’allora compagno di partito Maurizio Gasparri le schioccava un bacio sulla guancia. Ma la settimana ha visto una visita importante: quella del presidente indiano Narendra Modi, accolto da Giorgia Meloni a Villa Pamphilij e oltre a un lungo bilaterale, hanno piantato un albero donato dal presidente indiano nel giardino della villa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il bacio a Ravetto, la retina di Lollobrigida, l’annaffiatoio di Meloni e Modi. Queste le avete viste?

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