Alle prime luci dell’alba, droni Arash hanno colpito tre basi militari statunitensi in Medio Oriente: quella di Muwaffaq Salti in Giordania, Sheikh Isa in Bahrain e a Erbil nel Kurdistan iracheno.

Roma, 24 luglio 2026 - Le basi militari Usa in Medio Oriente sempre nel mirino di Teheran, oggi all’alba droni d'attacco Arash hanno colpito la base aerea di Muwaffaq Salti, ad Azraq, in Giordania, quella di Sheikh Isa, in Bahrein, e a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Una reazione sottovalutata da Washington, che ora si ritrova con le sue basi militari della regione, nate come appoggio in Medio Oriente e per la difesa degli alleati nel Golfo e di Israele, diventate il bersaglio delle ritorsioni iraniane. E tutte queste attenzioni a suon di missili e droni hanno evidenziato la vulnerabilità delle installazioni militari del Pentagono, pensate più per le operazioni militari che per difendersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Le basi militari Usa nel Golfo nel mirino dell’Iran. Da minacciosa presenza di Washington nella regione a facili bersagli di Teheran

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Golfo, basi Usa diventano un peso: Washington perde il controllo dellarea | Mauro Indelicato

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