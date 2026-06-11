Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Iran, mentre il governo iraniano ha colpito basi americane nel Golfo. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che la regione diventerà il loro inferno. Nel frattempo, un ex presidente americano ha affermato che, se non si raggiunge un accordo, si procederà con bombardamenti senza pietà. La tensione tra i due Paesi si fa sempre più alta.

Nuova escalation tra Washington e Teheran dopo i raid americani. Il presidente Usa rivela contatti diretti con gli iraniani ma lancia un ultimatum. Le Guardie rivoluzionarie smentiscono e annunciano ritorsioni: "La regione diventerà il vostro inferno". La crisi tra Stati Uniti e Iran precipita verso uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dopo i nuovi bombardamenti americani contro obiettivi iraniani, Donald Trump alza ulteriormente il tono dello scontro e lancia un ultimatum a Teheran: firmare un accordo entro poche ore o affrontare nuovi attacchi. "Se l'Iran non firma un accordo, domani sera lo bombarderemo senza pietà". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo di essere "ottimista" rispetto al fatto che un accordo verrà raggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nuovi raid Usa in Iran, Trump: "Sì all'intesa o bombarderemo senza pietà". Teheran attacca basi americane nel Golfo. Pasdaran: "La regione diventerà il vostro inferno"

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Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

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Qualcuno si sente un po' triste per il fatto che il nuovo raid sia incentrato su Neon Genesis e non su Xenogears? reddit