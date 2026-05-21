Iran militari Usa abbordano una petroliera di Teheran nel Golfo dell' Oman
Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver abbordato una petroliera commerciale battente bandiera iraniana nel Golfo dell’Oman. L’operazione è avvenuta a causa di sospetti riguardo a un tentativo di violare il blocco navale statunitense nella regione. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o se siano stati trovati materiali illegali a bordo. La petroliera è stata presa in custodia senza opposizione, secondo quanto dichiarato dalle autorità americane.
Gli Stati Uniti hanno riferito di avere abbordato una petroliera commerciale battente bandiera dell’Iran nel Golfo dell’Oman, sospettata di tentare di violare il blocco navale americano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato sui social media che la MT Celestial Sea è stata perquisita e deviata dopo essere stata sospettata di tentare di dirigersi verso un porto iraniano. Si tratta almeno della quinta nave abbordata da quando l’amministrazione Trump ha iniziato il blocco navale contro le navi iraniane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
US military boards oil tanker in Indian Ocean after tracking it from the Caribbean
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