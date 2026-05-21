Iran militari Usa abbordano una petroliera di Teheran nel Golfo dell' Oman

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver abbordato una petroliera commerciale battente bandiera iraniana nel Golfo dell’Oman. L’operazione è avvenuta a causa di sospetti riguardo a un tentativo di violare il blocco navale statunitense nella regione. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o se siano stati trovati materiali illegali a bordo. La petroliera è stata presa in custodia senza opposizione, secondo quanto dichiarato dalle autorità americane.

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