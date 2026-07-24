Le banconote in euro cambiano volto | la BCE svela i dieci progetti finalisti si vota fino al 21 settembre
La Banca Centrale Europea ha annunciato i dieci progetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro, che saranno aggiornate per la prima volta dal 2002. La selezione è stata presentata a Francoforte, e questa volta i cittadini potranno votare fino al 21 settembre per scegliere il progetto preferito. La fase di voto permette di esprimere preferenze tra i progetti finalisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le caratteristiche delle proposte.
Le banconote in euro si preparano a cambiare volto per la prima volta dalla loro introduzione, nel 2002. La Banca Centrale Europea ha presentato ufficialmente a Francoforte i dieci progetti finalisti selezionati per la nuova serie della valuta unica, e per la prima volta ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta. Una consultazione pubblica destinata a incidere su ciò che centinaia di milioni di europei si ritroveranno quotidianamente nel portafoglio. Ma cosa prevedono esattamente le proposte in campo e come si può partecipare al voto? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Da dove nasce il progetto. I dieci design finalisti sono stati selezionati nell’ambito di un concorso che ha visto la partecipazione di oltre milleduecento candidature provenienti da tutta l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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