ROMA – Non solo tassi di interesse. La Banca centrale europea (Bce) ha presentato i dieci bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e lanciato un sondaggio online aperto fino al 21 settembre: qui il link. Le proposte, spiegano da Francoforte, sono basate su due temi - ‘cultura europea’ e ‘fiumi e uccelli’ - e sui relativi motivi grafici. Il board dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro fine anno, sulla base delle valutazioni della giuria, di un'analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi: uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell'area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione, per poi entrere in circolazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Nuove banconote dell’euro, la Bce svela i bozzetti. Via al sondaggio: “Si vota fino al 21 settembre”

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