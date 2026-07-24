Le ballerine con tacco sono diventate il trend dominante nel 2026, passando dalle passerelle alle scelte di stile di molte influencer. Questi modelli, morbidi e ispirati alla danza classica, sono stati spesso abbinati a look casual e sofisticati. Sono apparse in diverse occasioni pubbliche e sui social, diventando un elemento chiave per completare outfit di stagione.

Per diverse stagioni le classiche ballerine hanno dominato il panorama fashion, diventando un punto fermo del guardaroba contemporaneo. Morbide, essenziali e ispirate all’universo della danza classica, hanno conquistato passerelle e street style grazie alla loro versatilità. Oggi, però, questa silhouette evolve in una versione ancora più sofisticata: le ballerine con tacco. A metà strada tra una ballerina tradizionale e una décolleté, questo modello mantiene la linea essenziale e femminile della scarpa originale, aggiungendo un tacco medio o a blocco che slancia la figura senza rinunciare alla comodità. Il risultato è una calzatura elegante, facile da indossare ogni giorno e perfetta per accompagnare il ritorno di un’estetica più raffinata, fatta di capi senza tempo e dettagli discreti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le ballerine con tacco sono la nuova ossessione del 2026. Dalle passerelle ai look di Kaia Gerber, scopri come abbinarle

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