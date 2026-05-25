Kaia Gerber e Cindy Crawford hanno presentato due interpretazioni distinte del jeans durante il lancio della capsule “ShortCuts” di REDONE in collaborazione con Kaia Gerber. La collezione include capi realizzati con tagli e dettagli differenti, riflettendo stili diversi ma armonizzandosi tra loro. La presentazione è avvenuta in occasione del debutto della linea, senza ulteriori dettagli su location o modalità di evento.

In occasione del lancio di “ShortCuts”, capsule firmata REDONE x Kaia Gerber, Kaia Gerber e Cindy Crawford hanno interpretato il denim con due approcci diversi ma perfettamente complementari. A sostenerle anche il resto della famiglia, con la presenza del padre Rande Gerber e del fratello Presley Gerber. GUARDA LE FOTO Kaia Gerber è la nuova icona di stile. Tra scelte minimal e look anni 90. Per l’occasione, la modella ha scelto un outfit rilassato costruito attorno a un paio di jeans blu dal taglio ampio, segnati da piccoli strappi disseminati lungo la superficie. A completare il look, un maglione bianco cropped con orlo sfilacciato e maniche arrotolate, perfetto per rafforzare l’estetica casual e rilassata dell’insieme. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il lancio di “Short/Cuts”, capsule RE/DONE x Kaia Gerber, Gerber e Cindy Crawford hanno interpretato il jeans con due approcci diversi

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