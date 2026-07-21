dai classici sandali da scoglio alle mules con tacco kitten dalle ballerine alle infradito le proposte moda da non perdere

Le calzature estive includono ora sandali da scoglio, mules con tacco kitten, ballerine e infradito. In passato prevalevano i sandali semplici, mentre oggi il PVC trasparente e dai colori vivaci domina il mercato. Le tendenze di stagione vedono una vasta gamma di modelli che spaziano dal classico al più audace, con materiali e colori che attirano l’attenzione. Le proposte di moda riflettono una varietà di stili e preferenze tra i consumatori.

Una volta c’erano soltanto i sandali da scoglio. Poi le cose sono cambiate e il pvc trasparente o dai colori accesi ha preso il sopravvento su tanti altri modelli. Fino ad arrivare a oggi in cui, oltre a essere una tendenza fortissima, le scarpe jelly 2026 sfoggiano forme e texture diversissime tra loro. Spaziando tra ballerine e flip flops e diventando anche dei sandali eleganti. Ma come hanno fatto delle scarpe così specifiche per il mare a trasformarsi in questo modo tanto da diventare il feticcio di una grandissima fetta di pubblico femminile? Semplice. Oltre alla capacità di trasformarsi, si presentano come le scarpe perfette da portare in vacanza. 🔗 Leggi su Amica.it

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