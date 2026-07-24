le 7 lezioni del tour de france che puoi copiare anche se pedali solo nel weekend

Il Tour de France ha svelato sette lezioni pratiche che si possono applicare anche pedalando solo nel fine settimana. Tra queste, l'importanza della pianificazione preventiva, la gestione dell’energia e la strategia di alimentazione durante le tappe. Sono consigli utili per chi si allena con meno frequenza, senza rinunciare a migliorare le performance o a godersi il ciclismo. Le indicazioni sono state condivise da esperti e atleti durante l’evento, rivolgendosi a chi pedala saltuariamente ma con costanza.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chi segue il Tour de France in tv ha l'impressione che la giornata finisca sotto lo striscione d'arrivo, tra abbracci, docce di champagne e interviste con il fiato ancora corto. In realtà è proprio lì che inizia la tappa successiva. Quella invisibile, che le telecamere raccontano di rado e che spesso pesa sulla classifica più di un attacco in salita. Ventuno tappe, ventuno alberghi diversi, migliaia di calorie bruciate e, soprattutto, meno di venti ore per rimettere insieme i pezzi prima di ricominciare tutto da capo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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