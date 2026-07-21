Durante il Tour de France sono stati effettuati nuovi controlli antidoping nella notte, dopo quelli eseguiti nel fine settimana su Pogacar e Vingegaard. I test sono stati condotti su alcuni ciclisti e sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità sportive. Non sono stati resi noti i nomi degli atleti coinvolti né i risultati delle analisi. La notizia si aggiunge alle verifiche già avviate durante la gara, che proseguono in modo regolare.

Non c’è solo la strada a tenere alta l’attenzione al Tour de France. Nella notte sono scattati nuovi controlli antidoping ( qualcosa la Süddeutsche aveva ipotizzato ) a sorpresa da parte dell’International Testing Agency (Ita), che hanno coinvolto diversi corridori e squadre, tra cui anche i due grandi protagonisti della Grande Boucle: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Ne parla Le Parisien. Tour de France: i controlli a sorpresa. Si legge su Le Parisien: “ Dopo i controlli antidoping subiti nel cuore della notte lo scorso fine settimana da Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche i corridori di numerose squadre impegnate sulle strade del Tour de France sono stati sottoposti ai test lunedì sera dagli ispettori dell’International Testing Agency (Ita), l’organismo competente in materia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tour de France, controlli antidoping: dopo Pogacar e Vingegaard nel weekend, nuovi test nella notte

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Tour de France, controllo antidoping in piena notte per Pogacar e VingegaardDurante la notte, sono stati effettuati controlli antidoping su due ciclisti leader al Tour de France.

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