Un corridore ha conquistato la sua 24esima vittoria di tappa al Tour de France e indossa per la 60esima volta la maglia gialla, eguagliando un record di un campione storico. Durante la tappa, un altro atleta ha tentato una fuga coraggiosa, ottenendo un punteggio di 6,5, mentre un altro ha avuto difficoltà e si è fermato con un voto di 5. Durante la salita del Col de Pertus, alcuni fischi sono stati rivolti a un ciclista, probabilmente riferiti a un commento di Pogacar.

Nel giorno in cui conquista la 24a vittoria di tappa al Tour e indossa la 60a maglia gialla, come Miguel Indurain, crediamo che la cosa che più abbia infastidito Pogacar siano stati i fischi sulla salita del Col de Pertus. È la prima volta che succede, e non è stata certamente una bella immagine per il ciclismo in generale. Come lo sono stati (sempre al Tour) gli insulti contro Froome o, nel ciclocross, gli sputi contro Van der Poel. Comportamenti da condannare senza esitazione. Quando Pogacar ha attaccato a 1200 metri dalla vetta del Col de Pertus, alle sue spalle c’è stata ancora una volta rassegnazione: lo sloveno se n’è andato da solo, lui contro tutti, lui con un traguardo da conquistare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle: Carapaz, fuga coraggiosa (6.5). Del Toro che fatica (5)

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