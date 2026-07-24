Nel fine settimana in Emilia Romagna si svolgono dieci sagre, con eventi dedicati a vongole, tortelli e rane. Questi appuntamenti richiamano appassionati di gastronomia tradizionale e si tengono in diverse località della regione. Le sagre rappresentano occasioni per assaporare piatti tipici e partecipare a feste popolari. L'organizzazione prevede spettacoli, musica e momenti di convivialità, attirando visitatori da varie zone. Le date di svolgimento e i dettagli specifici delle sagre sono disponibili presso gli organizzatori locali.

Bologna, 24 luglio 2026 – Il ricco panorama gastronomico dell'Emilia Romagna torna ad animare le calde serate estive con un nuovo fine settimana all'insegna della tradizione e del divertimento. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, la regione offrirà un'ampia varietà di appuntamenti per tutti i gusti, spaziando dalle eccellenze ittiche della costa fino alle ricette più rustiche e insolite dell'entroterra. Tra rassegne inedite dedicate alla pasta fresca, storiche celebrazioni di piatti a base di carne e rane, serate a tema gin e appuntamenti di piazza tra musica e motori, le opzioni per trascorrere il weekend all'aria aperta non mancano di certo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le 10 sagre più attese del weekend: vongole, tortelli e rane, dove andare in Emilia Romagna

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