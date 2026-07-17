Le 10 sagre imperdibili del weekend tra tortelloni carne gelato e tanta birra in Emilia-Romagna
Nel fine settimana si svolgono dieci sagre in Emilia-Romagna, con eventi dedicati a tortelloni, carne, gelato e birra. Le manifestazioni si tengono in diverse località della regione, attirando visitatori da tutta Italia. Le fiere includono degustazioni, spettacoli e attività per tutte le età. Le sagre sono distribuite tra venerdì e domenica, con alcune che si protraggono anche nei giorni successivi. La regione si anima con eventi enogastronomici e folkloristici, tutti concentrati nel terzo fine settimana di luglio.
Bologna, 17 luglio 2026 – L'estate in Emilia Romagna entra nel vivo e il terzo fine settimana del mese si prepara a offrire nuove e gustose occasioni di divertimento. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, il calendario regionale propone un'ampia varietà di appuntamenti capaci di unire sapori autentici, musica dal vivo e tradizioni locali. Dalle storiche rassegne dedicate alla piadina, ai tortelloni e ai piatti di mare, passando per le feste della birra, gli omaggi alla frutta di stagione e le serate all'insegna del gelato artigianale, le opzioni non mancheranno per chi desidera trascorrere le calde serate di metà luglio all'aria aperta. Ecco quindi una selezione degli eventi da non perdere per vivere al meglio questo weekend estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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