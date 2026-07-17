le 10 sagre imperdibili del weekend tra tortelloni carne gelato e tanta birra in emilia romagna

Notizia in breve

Nel fine settimana si svolgono dieci sagre in Emilia-Romagna, con eventi dedicati a tortelloni, carne, gelato e birra. Le manifestazioni si tengono in diverse località della regione, attirando visitatori da tutta Italia. Le fiere includono degustazioni, spettacoli e attività per tutte le età. Le sagre sono distribuite tra venerdì e domenica, con alcune che si protraggono anche nei giorni successivi. La regione si anima con eventi enogastronomici e folkloristici, tutti concentrati nel terzo fine settimana di luglio.