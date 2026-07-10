Durante il secondo fine settimana di luglio, in Emilia Romagna si svolgono dieci sagre che includono concerti, grigliate e degustazioni di birra. Tra gli eventi più attesi ci sono anche incontri dedicati ai segreti del Gin. La regione si prepara ad accogliere visitatori con diverse iniziative all’aperto, portando in scena attività gastronomiche e musicali. Le sagre rappresentano un’occasione per partecipare a eventi tradizionali e scoprire le specialità locali.

Bologna, 10 luglio 2026 – L'estate in Emilia Romagna entra nel vivo e il secondo fine settimana del mese si prepara a offrire nuove occasioni di svago e divertimento. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, il calendario regionale propone un'ampia varietà di appuntamenti capaci di unire sapori autentici, cultura, storia e musica dal vivo. Dalle feste diffuse tra i freschi paesaggi dell'Appennino alle storiche fiere di pianura, passando per festival indipendenti e serate dedicate alle eccellenze enologiche, le opzioni non mancano per chi desidera trascorrere le calde serate di luglio all'aria aperta. Ecco quindi gli eventi da non perdere nella nostra regione per vivere al meglio questo weekend estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le 10 sagre imperdibili del weekend in Emilia Romagna: concerti, grigliate, birra e... i segreti del Gin

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FESTA DEL FALÒ: La sagra più infuocata della Romagna!

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