Due giocatori sono stati presentati ieri a Formello con la maglia della Lazio. Uno ha dichiarato che la squadra è perfetta per lui, mentre l’altro ha riferito di aver ricevuto consigli da un ex difensore di alto livello, che gli avrebbe detto che poteva giocare in Serie A. La conferenza ha visto i nuovi acquisti presentarsi e parlare delle loro prime impressioni sulla squadra.

Roma 23 luglio 2026 - Ieri è stato giorno di presentazioni e conferenze stampa a Formello: i due nuovi arrivati di questa campagna di mercato si sono presentati con la nuova maglia biancoceleste addosso. Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi sono i due volti nuovi della Lazio. Dopo la prima parte di questa doppia conferenza stampa dove lo spagnolo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, è stata la volta del ragazzo olandese originario del Suriname. Cresciuto tra Excelsior e Ajax, l'olandese è poi passato al Vitesse, prima di giocare le ultime quattro stagioni in Germania con la maglia dell' Union Berlino. Terminato il contratto con i berlinesi, il centrale classe 1998 ha firmato con i biancocelesti a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Lazio, Doekhi: "Lazio perfetta per me. Bonucci mi ha detto che potevo giocare in Serie A"

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#Doekhi: #Lazio perfetta per me, posso adattarmi alla difesa a quattro - di Valerio Giuseppe BELLINGHIERI x.com

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