Doekhi | Lazio? È arrivata e ho pensato fosse perfetta Ho scelto senza dubbi

Da cittaceleste.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Danilho Doekhi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Lazio. Alle 16:30, ha parlato dal Lazio Training Center di Formello e ha dichiarato di aver scelto la squadra senza dubbi, ritenendola perfetta. La conferenza è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube di Cittaceleste.

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Vai nel canale Youtube di Cittaceleste > Danilho Doekhi si presenta in conferenza stampa. Il neo acquisto biancoceleste, alle 16:30, parlerà in diretta dal Lazio Training Center di Formello. Segui la diretta scritta della conferenza stampa su Cittaceleste.it. "Buon pomeriggio. Sono molto contento di essere qui, la Lazio è un grande club". Sulle tue caratteristiche? Ti ispiri a qualcuno? "Mi piace mantenere la porta inviolata, aiutare la squadra a centrare i clean sheet e a vincere le partite. Poi magari a segnare anche qualche gol". Perché hai scelto la Lazio? "Quando sei svincolato arrivano tante proposte, poi è arrivata la Lazio e ho pensato fosse perfetta per le mie caratteristiche. 🔗 Leggi su Cittaceleste.it

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