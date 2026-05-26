Davide Piganzoli | Va tutto alla grande Vingegaard mi ha detto che potevo attaccare con lui

Notizia in breve

Davide Piganzoli ha concluso la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 in sesta posizione. La tappa, lunga 113 km, è partita da Bellinzona e si è conclusa con una salita a Carì. Durante la corsa, Piganzoli ha riferito di aver ricevuto un messaggio da un compagno di squadra, che gli ha suggerito di attaccare insieme.