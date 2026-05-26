Davide Piganzoli | Va tutto alla grande Vingegaard mi ha detto che potevo attaccare con lui
Davide Piganzoli ha concluso la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 in sesta posizione. La tappa, lunga 113 km, è partita da Bellinzona e si è conclusa con una salita a Carì. Durante la corsa, Piganzoli ha riferito di aver ricevuto un messaggio da un compagno di squadra, che gli ha suggerito di attaccare insieme.
Una buona giornata per Davide Piganzoli. Il corridore ha infatti conquistato la sesta posizione in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un percorso lungo 113 km con partenza da Bellinzona ed arrivo in salita a Carì. Grande prestazione dell’azzurro in forza al Team Visma I Lease a Bike, il quale ha svolto un lavoro egregio per il compagno di squadra Jonas Vingegaard, vincitore in solitaria davanti a Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). In virtù di quanto successo a Giulio Pellizzari (arrivato al traguardo con più di diciotto minuti di ritardo), il classe 2002 rimane l’unico italiano candidato alla top-10 nella classifica generale, dove al momento si trova all’ottavo posto con un ritardo di 7’57’’. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Chi è Davide Piganzoli? Tutto sull’italiano della Visma-Lease a Bike al Giro d’Italia 2026: età, peso, altezza, carriera, palmares e stipendio Davide Piganzoli nasce l’8 luglio 2002 a Morbegno, in Valtellina. Sono nato e cresciuto a Morbegno, tra le mont facebook
Il Giro d'Italia ha mostrato un Davide Piganzoli a un livello davvero notevole, il valtellinese è diventato un uomo di fiducia per Jonas Vingegaard, lo conferma anche Sepp Kuss. Giro d'Italia | Team Visma | Lease a Bike | Nimbl.cc | Cervélo #BiciPro #Cycling #ci x.com
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