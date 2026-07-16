Il farmaco Mounjaro viene utilizzato per la perdita di peso, insieme ad altri come Ozempic e Wegovy. Questi medicinali agiscono in modo differente, ma sono considerati efficaci. Tuttavia, il successo nel dimagrimento con Mounjaro dipende anche da una rieducazione alimentare, che deve accompagnare l’uso del farmaco. La terapia farmacologica da sola non garantisce risultati duraturi senza modifiche nello stile di vita.

L’uso del Mounjaro per dimagrire è una strada sempre più battuta, insieme a Ozempic e Wegovy, farmaci con un diverso meccanismo d’azione, ma ugualmente validi. Ma perché si parla così bene di questo farmaco? Cos’ha di così diverso rispetto agli altri? Anche se Mounjaro è il farmaco che tutti conoscono per la perdita di peso, ridurlo a un semplice alleato della bilancia è un po’ riduttivo. Nasce in realtà per il trattamento del diabete di tipo 2 ed oggi è al centro della ricerca scientifica anche per i suoi effetti sul metabolismo, sull’ infiammazione cronica di basso grado e sulla salute cardiovascolare. Ma non è tutto oro quello che luccica: gli effetti benefici sono numerosi, ma bisogna ammettere che il suo utilizzo, specialmente ad alto dosaggio, non è completamente privo di effetti collaterali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'esempio del farmaco Mounjaro che funziona e continua a funzionare solo se è contemplata una rieducazione alimentare

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Ozempic e Mounjaro: come funzionano, benefici e rischi reali

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