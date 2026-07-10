Cimici celle sovraffollate e temperature infernali | le condizioni disumane delle carceri di San Vittore Opera e Bollate

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le carceri di San Vittore, Opera e Bollate presentano condizioni disumane, con celle sovraffollate e temperature insopportabili. Sono stati segnalati problemi di cimici e ambienti sovraffollati, che rendono difficile la convivenza quotidiana. La situazione è criticata da rappresentanti sindacali di polizia penitenziaria, che denunciano un peggioramento continuo delle condizioni di detenzione. Nessuna misura immediata è stata annunciata per risolvere le criticità segnalate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 10 luglio 2026 –  Carceri italiane oltre ogni limite umanamente sopportabile di sovraffollamento, a denunciarlo ancora una volta è il segretario del sindacato di Polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. ''Siamo al record storico di sovraffollamento nelle carceri italiane con oltre 65mila detenuti in totale, di cui oltre 20mila stranieri, i detenuti con condanna definitiva sono 49mila. In 78 istituti penitenziari il tasso di affollamento è pari o superiore al 150% vale a dire tre persone per ogni due posti disponibili". I numeri della popolazione carceraria in sovrannumero che arrivano dalle regioni italiane fotografano una vera e propria emergenza da allarme rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cimici celle sovraffollate e temperature infernali le condizioni disumane delle carceri di san vittore opera e bollate
© Ilgiorno.it - Cimici, celle sovraffollate e temperature infernali: le condizioni disumane delle carceri di San Vittore, Opera e Bollate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piano City senza confini. Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San VittoreA Milano, la musica invade spazi insoliti con il progetto Piano City senza confini, coinvolgendo Casa Jannacci e le celle di San Vittore.

Allarme rosso per le carceri casertane: sovraffollate e con carenza di personaleLa situazione delle carceri nella provincia di Caserta si presenta molto critica, con un livello di sovraffollamento superiore alla capienza...

san vittore cimici celle sovraffollate eCimici, celle sovraffollate e temperature infernali: le condizioni disumane delle carceri di San Vittore, Opera e BollateIl sindacato di polizia rilancia l’allarme sulle condizioni al di là di ogni possibile soglia d’allarme dei penitenziari italiani. A Milano le situazioni peggiori: parassiti, malattie infettive e manc ... ilgiorno.it

san vittore cimici celle sovraffollate eCimici, niente acqua e San Vittore al 220%, le carceri milanesi stanno scoppiando: Serve un provvedimento urgenteIl garante dei detenuti di Milano e la Sottocommissione carceri del Comune chiedono un intervento emergenziale del governo ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web