Le carceri di San Vittore, Opera e Bollate presentano condizioni disumane, con celle sovraffollate e temperature insopportabili. Sono stati segnalati problemi di cimici e ambienti sovraffollati, che rendono difficile la convivenza quotidiana. La situazione è criticata da rappresentanti sindacali di polizia penitenziaria, che denunciano un peggioramento continuo delle condizioni di detenzione. Nessuna misura immediata è stata annunciata per risolvere le criticità segnalate.

Milano, 10 luglio 2026 – Carceri italiane oltre ogni limite umanamente sopportabile di sovraffollamento, a denunciarlo ancora una volta è il segretario del sindacato di Polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. ''Siamo al record storico di sovraffollamento nelle carceri italiane con oltre 65mila detenuti in totale, di cui oltre 20mila stranieri, i detenuti con condanna definitiva sono 49mila. In 78 istituti penitenziari il tasso di affollamento è pari o superiore al 150% vale a dire tre persone per ogni due posti disponibili". I numeri della popolazione carceraria in sovrannumero che arrivano dalle regioni italiane fotografano una vera e propria emergenza da allarme rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cimici, celle sovraffollate e temperature infernali: le condizioni disumane delle carceri di San Vittore, Opera e Bollate

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