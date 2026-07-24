L’auto è la regina delle vacanze meglio se ha la guida assistita

Il sondaggio di YouGov per Ford: 86% degli italiani più tranquilli grazie agli Adas. L’automobile si conferma il mezzo preferito dagli italiani per raggiungere la meta delle vacanze estive. La sceglie l’80% dei patentati, spinto soprattutto dal desiderio di libertà di movimento, autonomia e comfort. Ma insieme ai vantaggi restano le difficoltà tipiche dei lunghi viaggi: traffico, stanchezza e cali di attenzione. È quanto emerge da una ricerca realizzata da YouGov per Ford, che fotografa le abitudini degli automobilisti italiani alla vigilia dell’esodo estivo e mette in luce il crescente interesse verso le tecnologie di assistenza alla guida. Secondo l’indagine, il viaggio medio verso la destinazione delle ferie è di circa 500 chilometri per tratta, mentre il 7% percorre oltre mille chilometri. 🔗 Leggi su Laverita.info

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