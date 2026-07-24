L’auto è la regina delle vacanze meglio se ha la guida assistita
Un sondaggio di YouGov per Ford rivela che l’86% degli italiani si sente più tranquillo in viaggio grazie ai sistemi di assistenza alla guida. L’auto rimane il mezzo preferito per le vacanze estive, con molti che apprezzano la presenza di tecnologie che facilitano la guida. La maggior parte dei partecipanti ha indicato che i dispositivi di assistenza contribuiscono a ridurre lo stress durante i viaggi.
Il sondaggio di YouGov per Ford: 86% degli italiani più tranquilli grazie agli Adas. L’automobile si conferma il mezzo preferito dagli italiani per raggiungere la meta delle vacanze estive. La sceglie l’80% dei patentati, spinto soprattutto dal desiderio di libertà di movimento, autonomia e comfort. Ma insieme ai vantaggi restano le difficoltà tipiche dei lunghi viaggi: traffico, stanchezza e cali di attenzione. È quanto emerge da una ricerca realizzata da YouGov per Ford, che fotografa le abitudini degli automobilisti italiani alla vigilia dell’esodo estivo e mette in luce il crescente interesse verso le tecnologie di assistenza alla guida. Secondo l’indagine, il viaggio medio verso la destinazione delle ferie è di circa 500 chilometri per tratta, mentre il 7% percorre oltre mille chilometri. 🔗 Leggi su Laverita.info
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