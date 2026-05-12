Guida ubriaca un’auto rubata e ha con sé un coltello | nei guai una donna

Una donna di 43 anni è stata denunciata in stato di libertà per aver guidato un’auto rubata dopo aver consumato alcool. Alla guida, aveva con sé un coltello e si trovava a bordo di un veicolo che era stato sottratto senza autorizzazione. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata e sottoposta ai controlli, che hanno portato all’accertamento delle sue responsabilità nei reati di ricettazione, guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti a offendere.

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