Guida ubriaca un’auto rubata e ha con sé un coltello | nei guai una donna
Una donna di 43 anni è stata denunciata in stato di libertà per aver guidato un’auto rubata dopo aver consumato alcool. Alla guida, aveva con sé un coltello e si trovava a bordo di un veicolo che era stato sottratto senza autorizzazione. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata e sottoposta ai controlli, che hanno portato all’accertamento delle sue responsabilità nei reati di ricettazione, guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti a offendere.
Al volante di un’auto rubata dopo aver assunto dell’alcol: è scattata così la denuncia in stato di libertà per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti a offendere di una donna di 43 anni, già nota alle forze dell’ordine. L’episodio risale alle prime ore di sabato 9 e ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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