La guida turistica ha pubblicato una versione digitale e gratuita dedicata alle strutture pet friendly. Questa novità mira a facilitare le vacanze di chi possiede animali domestici, offrendo informazioni aggiornate sulle sistemazioni che accettano cani e gatti. La pubblicazione si rivolge a chi, in passato, si trovava a dover scegliere tra partire o lasciare il proprio animale a casa. La versione digitale sostituisce quella cartacea, rendendo più facile l’accesso ai dati.

S e per lungo tempo per molti amanti degli animali ogni estate si poneva sempre lo stesso dilemma del dove e a chi lasciare il cane per partire per le vacanze, oggi quella domanda ha trovato una risposta, almeno nella maggior parte dei casi. Il modo di viaggiare sta cambiando e permette di farlo adesso anche con i propri amici quattrozampe. La loro presenza, infatti, non è più considerata un ostacolo, anzi. Sono sempre di più le strutture che li accolgono e anche viaggiare in aereo o in treno sta diventando sempre più facile. È anche per questa nuova tendenza che, Lonely Planet, la guida più celebre per i turisti di tutto il mondo, ha pubblicato una Lonely Planet pet friendly. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'amore per i propri quattro zampe ha talmente trasformato le vacanze degli italiani che anche la celebre guida ha deciso di aggiornarsi: la versione pet friendly è digitale e gratuita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Ravennate punta sull'ospitalità pet-friendly: negli hotel arriva il progetto "Robinson" per gli amici a quattro zampeUn nuovo progetto chiamato “Robinson Summer 2026” mira a promuovere l’ospitalità pet-friendly negli hotel della zona.

La pet economy vola in Brianza. Cresce il business a quattro zampe. E le imprese passano da 129 a 138In nove mesi, da giugno 2025 a fine marzo, il numero di imprese attive nella pet economy e nei servizi per animali è aumentato da 129 a 138 nella...

Argomenti più discussi: Amalfi presenta l’Estate dei Piccoli: gioco, arte e condivisione per educare al bello; Il Prefetto di Lecce in visita alla DEGHI; Fedra: la tragedia del desiderio proibito tra colpa e destino; Il Festival Piazze il 17 luglio raggiunge Lunano con Cuoro. Inciampi per sentimenti altissimi.

Il gruppo di Laocoonte e i suoi figli, realizzato da Agesandro ed Atenodoro di Rodi nel 42 a.C., è un'opera scultorea commovente. L'amore di un genitore per i propri figli racchiuso in 242 cm x.com

sto per dire una cosa che non piacerà a molti reddit

E se quello che crediamo amore fosse in realtà limerenza? Scopriamo cos'è e perché può succedere di confondersiProbabilmente l’hai sperimentata senza rendertene conto, perché credevi fosse solo una cotta o l’inizio di un innamoramento. I segnali c’erano tutti: da quando l’hai incontrato non hai smesso di ... vogue.it