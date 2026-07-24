Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un’auto risultata irregolare. A bordo, sono state trovate sostanze stupefacenti. La vettura è stata sottoposta a sequestro, e il conducente è stato arrestato. La verifica dell’irregolarità amministrativa ha portato al fermo. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata. Il veicolo è stato sequestrato, e l’indagato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Lo avrebbe tradito un’irregolarità amministrativa dell’auto sulla quale viaggiava. Per questo motivo è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile delle compagnia di Terni che erano impegnati in un’attività di controllo su strada. Quello che doveva essere un accertamento e un’eventuale contestazione per via dell’auto si è trasformato poi in un arresto per detenzione ai fini di spaccio quando i militari hanno trovato, nella vettura, due panetti di hashish. Effetto della perquisizione scattata quando il conducente del veicolo, un ultrasessantenne già conosciuto alle forze dell’ordine, ha manifestato un atteggiamento particolarmente nervoso, ritenuto dai carabinieri così sospetto da meritare approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’auto è “irregolare“ . Fermato per un controllo e sorpreso con la droga

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