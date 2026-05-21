Fermato per un controllo a Como nasconde la droga nell’auto della polizia | denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri a Como, durante un normale controllo di polizia in via Pasquale Paoli, le Volanti hanno fermato un’auto con a bordo tre cittadini tunisini di 28, 26 e 23 anni. Durante la verifica, uno dei conducenti ha tentato di nascondere sostanze stupefacenti nell’auto della polizia. A seguito di questa azione, sono state emesse tre denunce e sequestrate le sostanze trovate. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

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