Fermato per un controllo a Como nasconde la droga nell’auto della polizia | denunciato
Nel tardo pomeriggio di ieri a Como, durante un normale controllo di polizia in via Pasquale Paoli, le Volanti hanno fermato un’auto con a bordo tre cittadini tunisini di 28, 26 e 23 anni. Durante la verifica, uno dei conducenti ha tentato di nascondere sostanze stupefacenti nell’auto della polizia. A seguito di questa azione, sono state emesse tre denunce e sequestrate le sostanze trovate. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.
Un normale controllo della polizia si è trasformato in un intervento per droga con tre denunce. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Pasquale Paoli a Como, dove le Volanti della questura hanno fermato un’auto con a bordo tre cittadini tunisini di 28, 26 e 23 anni.Secondo quanto riferito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sembravano giocattoli… ma dentro nascondevano 600g DROGA ROSA | Border Control Roma Fiumicino
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