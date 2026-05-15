Irregolare e con la droga in tasca 31enne fermato e accompagnato al Cpr
Durante i controlli di sicurezza urbana a Carpi, un uomo di 31 anni è stato fermato e trovato in possesso di droga nella tasca. È stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Le operazioni di verifica hanno portato anche all’allontanamento di un cittadino straniero irregolare. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non sono stati segnalati altri reati. Le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza pubblica.
I controlli per garantire la sicurezza urbana e prevenire i reati predatori sulle strade di Carpi hanno portato all'allontanamento di un cittadino straniero irregolare. L'episodio si è verificato nella serata del 13 maggio scorso, quando i militari dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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