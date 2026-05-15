Irregolare e con la droga in tasca 31enne fermato e accompagnato al Cpr

Durante i controlli di sicurezza urbana a Carpi, un uomo di 31 anni è stato fermato e trovato in possesso di droga nella tasca. È stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Le operazioni di verifica hanno portato anche all’allontanamento di un cittadino straniero irregolare. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non sono stati segnalati altri reati. Le forze dell’ordine continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza pubblica.

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