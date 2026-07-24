L’assurda caccia a Conte oggi accusato di ogni male del Napoli

Notizia in breve

Oggi Antonio Conte è stato oggetto di attacchi pubblici e critiche pesanti, accusato di aver causato problemi al Napoli, tra cui infortuni e risultati negativi. Le accuse sono state lanciate da vari commentatori e tifosi, che lo hanno descritto come responsabile di una serie di errori e di problemi di squadra. Conte, ex allenatore, è stato preso di mira in modo molto accentuato, con commenti che lo definiscono colpevole di vari fallimenti.