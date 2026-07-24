L’assurda caccia a Conte oggi accusato di ogni male del Napoli

Da ilnapolista.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi Antonio Conte è stato oggetto di attacchi pubblici e critiche pesanti, accusato di aver causato problemi al Napoli, tra cui infortuni e risultati negativi. Le accuse sono state lanciate da vari commentatori e tifosi, che lo hanno descritto come responsabile di una serie di errori e di problemi di squadra. Conte, ex allenatore, è stato preso di mira in modo molto accentuato, con commenti che lo definiscono colpevole di vari fallimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato fortunato a vincere lo scudetto, colpa sua gli infortuni. È l’ora dei cecchini. Che si divertono a sparare contro una sagoma d’acciaio. Che è quella di Antonio Conte. Lo scudetto vinto per fortuna. Quarantatré infortuni. Campagna acquisti sbagliata . tra poco lo accuseranno anche di essere responsabile dell’infortunio di Buongiorno, della patologia cronica di Beukema, della distorsione di Lucca, della evidente fragilità di Néres che è un dato storico. E per quanto riguarda la campagna acquisti mi piace ricordare a tutti che il tecnico ha al più una funzione di consulente. Le decisioni sono sempre della società. Ed egli allena la squadra che gli viene messa a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

l8217assurda caccia a conte oggi accusato di ogni male del napoli
© Ilnapolista.it - L’assurda caccia a Conte oggi accusato di ogni male del Napoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A guard becomes a Crown Prince and faces a beauty assassin. He shocks her with a baton to escape!

Video A guard becomes a Crown Prince and faces a beauty assassin. He shocks her with a baton to escape!

Notizie e thread social correlati

L’alternativa a Sarri è Maresca. Il piano B del Napoli se l’incontro con Conte finisce maleIl Napoli sta valutando diverse opzioni per la panchina in vista della prossima stagione, tra cui il nome di Maresca.

Leggi anche: Napoli, caccia al nuovo allenatore: ADL ha già individuato il successore di Conte

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web