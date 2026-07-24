L’assurda caccia a Conte oggi accusato di ogni male del Napoli
Oggi Antonio Conte è stato oggetto di attacchi pubblici e critiche pesanti, accusato di aver causato problemi al Napoli, tra cui infortuni e risultati negativi. Le accuse sono state lanciate da vari commentatori e tifosi, che lo hanno descritto come responsabile di una serie di errori e di problemi di squadra. Conte, ex allenatore, è stato preso di mira in modo molto accentuato, con commenti che lo definiscono colpevole di vari fallimenti.
È stato fortunato a vincere lo scudetto, colpa sua gli infortuni. È l’ora dei cecchini. Che si divertono a sparare contro una sagoma d’acciaio. Che è quella di Antonio Conte. Lo scudetto vinto per fortuna. Quarantatré infortuni. Campagna acquisti sbagliata . tra poco lo accuseranno anche di essere responsabile dell’infortunio di Buongiorno, della patologia cronica di Beukema, della distorsione di Lucca, della evidente fragilità di Néres che è un dato storico. E per quanto riguarda la campagna acquisti mi piace ricordare a tutti che il tecnico ha al più una funzione di consulente. Le decisioni sono sempre della società. Ed egli allena la squadra che gli viene messa a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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