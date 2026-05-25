Il Napoli ha annunciato questa mattina l’addio di Antonio Conte come allenatore. La società ha comunicato ufficialmente la separazione, senza fornire dettagli sulle motivazioni. Nel frattempo, il club sta cercando un nuovo tecnico e avrebbe già individuato il possibile successore di Conte. La decisione di cambiare allenatore arriva in un momento di riorganizzazione della squadra, ma non sono stati resi noti i nomi dei candidati.

Con un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, il Napoli ha annunciato l’addio da parte di Antonio Conte. Dopo due stagioni e altrettanti trofei conquistati, l’allenatore salentino non siederà più sulla panchina azzurra e Aurelio De Laurentiis è già alla ricerca del sostituto. Sono diversi i nomi sul tavolo del presidente ma secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ uno di questi sarebbe già stato individuato da patron azzurro come l’uomo giusto per ripartire. De Laurentiis sceglie Allegri: c’è l’apertura da parte dell’allenatore rossonero. Massimiliano Allegri è l’allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Il tecnico livornese è da sempre un pallino del presidente del Napoli e già un anno fa aveva pensato a lui in caso di cambio sulla panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, caccia al nuovo allenatore: ADL ha già individuato il successore di Conte

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Addio Conte, ora è caccia al nuovo allenatore: i nomi sulla lista di ADL CN24 LIVE

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Sembra la caccia al nome peggiore. Tecnica della porta in faccia. Infatti, ora, preferisco #Sarri come nuovo allenatore del #Napoli x.com

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