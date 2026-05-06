Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la panchina in vista della prossima stagione, tra cui il nome di Maresca. Questa alternativa si presenta come piano B nel caso in cui l'incontro con l'attuale allenatore non vada a buon fine. La situazione si inserisce in un contesto di discussioni tra i principali club di Serie A e la Federazione, che influenzano le decisioni sul futuro tecnico della squadra.

Il futuro della panchina del Napoli si preannuncia come uno dei temi più caldi delle prossime settimane, in un intreccio che coinvolge i top club di Serie A e persino la Nazionale azzurra. Intreccio panchine. Tutto ruota attorno ad Antonio Conte e al suo prossimo faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis: un incontro decisivo per chiarire le prospettive e capire se il matrimonio tra il tecnico pugliese e il club partenopeo proseguirà. Finché non ci sarà questo confronto, ogni scenario resta sul tavolo. Sarri in pole, Maresca l’alternativa. In caso di clamorosa fumata nera, i candidati per raccogliere l’eredità di Conte non mancano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, in prima fila c’è Maurizio Sarri.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’alternativa a Sarri è Maresca. Il piano B del Napoli se l’incontro con Conte finisce male

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