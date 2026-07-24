Lo scorso 21 luglio si è svolta un’assemblea pubblica al circolo Arci di Sofignano, promossa dal Comune di Vaiano, dedicata alla presenza dei lupi e alle modalità di comportamento in caso di incontri con questi animali. All’evento hanno partecipato gli esperti della Task Force Lupo della Regione Toscana, Luca Mattioli e Duccio Berzi.

Conoscere il lupo e sapere come comportarsi in caso di incontro. Sono stati questi i temi al centro dell’assemblea pubblica che si è svolta lo scorso martedì 21 luglio al circolo Arci di Sofignano, promossa dal Comune di Vaiano con la partecipazione degli esperti della Task Force Lupo della Regione Toscana Luca Mattioli e Duccio Berzi. L’incontro, molto partecipato, ha permesso di approfondire le caratteristiche e le abitudini della specie, la sua presenza sul territorio regionale e le precauzioni da adottare nelle aree rurali, boscate e vicine ai centri abitati. Tra le principali indicazioni figura quella di non offrire mai cibo ai lupi, neppure involontariamente, evitando di lasciare all’aperto cibo in orario notturno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assemblea pubblica sulla presenza dei lupi

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