Tre ore di confronto sulle diverse ipotesi progettuali assemblea pubblica sulla futura circonvallazione

Da cesenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si è svolta un'assemblea pubblica nella sala parrocchiale di Calabrina, con grande partecipazione di cittadini. La riunione è durata circa tre ore e si è concentrata sulle diverse proposte di progetto per la futura circonvallazione che interesserà le aree di Calabrina e Villa Calabra. Durante l'incontro sono state presentate varie ipotesi e sono stati discussi i dettagli delle proposte progettuali. L’appuntamento ha visto la presenza di numerosi residenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

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Grande partecipazione nella serata di lunedì 18 maggio all’incontro pubblico dedicato alla futura Circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, ospitato nella sala parrocchiale di Calabrina. Per oltre tre ore cittadini, amministratori e tecnici si sono confrontati sulle diverse ipotesi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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