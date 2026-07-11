Riparte l’ascolto dei territori Con Arezzo promuove un’assemblea pubblica

Il gruppo consiliare di Con Arezzo – Lista delle Frazioni organizza un’assemblea pubblica il 14 luglio alle ore 21 al Circolo Ricreativo di Ponte a Chiani. L’incontro, che riprende le attività di ascolto dei territori, vedrà la presenza dei consiglieri comunali Alessandro Meucci e Marco Donati. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e discutere questioni locali, con un focus sui temi che interessano le frazioni del territorio.

Arezzo, 11 luglio 2026 – martedì 14 luglio al Cas di Chiani. Appuntamento al Circolo Ricreativo di Ponte a Chiani alle ore 21. Saranno presenti i consiglieri comunali Alessandro Meucci e Marco Donati Riprende l'attività di ascolto e confronto con i cittadini promossa dal gruppo consiliare di Con Arezzo – Lista delle Frazioni. Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 21, è in programma una nuova assemblea pubblica a Cas di Chiani in Loc. Ponte a Chiani 1. Saranno presenti i consiglieri comunali Alessandro Meucci e Marco Donati. L'iniziativa rientra nel percorso di incontri nelle frazioni che le liste civiche portano avanti da tempo, con l'obiettivo di mantenere un dialogo costante con i residenti e raccogliere segnalazioni, proposte e istanze direttamente dal territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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