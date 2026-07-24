Un testamento olografo ha disposto un lascito di 120 mila euro all’Università di Ferrara per finanziare dieci borse di studio dedicate ai giovani laureati. La donazione proviene dal dottor Giantomaso Giordani, deceduto il 14 giugno 2025 all’età di 85 anni. L’ateneo ha accettato formalmente la donazione con un atto notarile firmato il 20 febbraio 2026. Le borse di studio saranno intitolate a Giordani.

Un lascito di 120mila euro destinato a sostenere la formazione dei giovani laureati dell’ Università di Ferrara. È quanto disposto nel testamento olografo del dottor Giantomaso Giordani, scomparso il 14 giugno 2025 all’età di 85 anni, volontà che è stata formalmente accettata dall’Ateneo con un atto notarile sottoscritto il 20 febbraio 2026. Davanti a un notaio di Ferrara, la rettrice Laura Ramaciotti, in rappresentanza dell’Università estense, ha accettato il legato testamentario di 120mila euro, mentre gli eredi del benefattore – la moglie Claudia Gavagna e i figli Andrea e Tommaso Giordani, quest’ultimo rappresentato dal fratello Andrea in forza di procura speciale – si sono impegnati a dare esecuzione alla disposizione testamentaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lascito di 120mila euro a Unife. Dieci borse di studio per i giovani nel nome di Giantomaso Giordani

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