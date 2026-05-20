All’università Insubria sono state istituite due borse di studio in memoria di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, le due giovani vittime di Varese della tragedia avvenuta al Mottarone. La decisione di creare queste borse di studio mira a ricordare le loro vite e offrire un sostegno agli studenti dell’ateneo. La cerimonia di consegna si terrà prossimamente, alla presenza di rappresentanti dell’università e di familiari delle vittime. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’istituzione accademica.

Due borse di studio ricorderanno Silvia Malnati e Alessandro Merlo, le due giovani vittime varesine della strage del Mottarone. I due fidanzati, residenti nel quartiere di San Fermo, erano a bordo della cabina che si schiantò al suolo in quella tragica domenica in cui persero la vita 14 persone. Era il 23 maggio 2021. A cinque anni di distanza è stata presentata l’iniziativa che vuole onorare la loro memoria. Promotrice è l’associazione “Come l’aria - Per Silvia e Alessandro“, in collaborazione con l’Università dell’Insubria e l’associazione “Anche Io“". Presto sarà pubblicato un bando per due borse di studio da 1.500 euro l’una, che premieranno le ricerche effettuate dagli studenti dei corsi di laurea magistrale dell’ateneo in due distinti campi: la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borse di studio all’università Insubria nel nome di Silvia e Alessandro

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