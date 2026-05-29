Dal voto alle donne alla parità nella scienza | dieci borse di studio da 3mila euro a giovani studentesse universitarie
Il 28 maggio a Ravenna sono state assegnate dieci borse di studio da 3.000 euro a giovani studentesse universitarie, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle donne alle discipline scientifiche. L’evento si è svolto davanti a oltre cento persone presso Palazzo Rasponi dalle Teste. La cerimonia ha sottolineato l’impegno per promuovere la parità di genere nell’ambito accademico e scientifico, in linea con i principi della Costituzione.
Promuovere l’accesso agli studi scientifici delle donne è un modo concreto per realizzare i valori di uguaglianza che sono inscritti nella Costituzione: questo il messaggio che è uscito giovedì 28 maggio da Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, dove più di cento persone hanno assistito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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