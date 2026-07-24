Lasciano i tre figli piccoli da soli a casa per andare a fare shopping | denunciati i genitori

I genitori sono stati denunciati dai carabinieri di Lendinara per aver lasciato i tre figli piccoli soli a casa mentre si recavano a fare shopping in un centro commerciale fuori città. L'episodio è avvenuto senza alcuna supervisione per i minori. La denuncia è stata emessa per abbandono di persone minori o incapaci. Nessuno dei figli ha riportato ferite o danni, ma la loro condizione ha portato all’intervento delle autorità.

I genitori vanno a far spese al centro commerciale fuori città lasciando soli in casa i tre figli piccoli. Inevitabile la denuncia in concorso da parte dei carabinieri di Lendinara per abbandono di persone minori o incapaci. Lo scorso giugno i militari dell’Arma sono intervenuti in un condominio di Lendinara a seguito di una segnalazione, effettuata da alcuni cittadini abitanti nei paraggi, allarmati da voci e rumori provenienti da un appartamento dal quale erano stati visti uscire due adulti senza i loro tre figli, tutti minori e sotto i 14 anni. A conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato alla procura di Rovigo due persone: un cittadino francese di 63 anni e la compagna romena di 27 anni, entrambi residenti nel comune di Lendinara. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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